Van Bommel opvallend voorzichtig aan vooravond CL-duel: "We hebben zeer weinig ervaring op dit niveau"

Zo vader, zo zoon. Zo trainer, zo speler. Zowel Mark van Bommel als Arthur Vermeeren blikte opvallend voorzichtig vooruit op het Champions League-duel thuis tegen Sjachtar Donetsk. Een overwinning lijkt nochtans noodzakelijk voor Europese overwintering. "Maar is dat wel onze ambitie? Het is al mooi dat we hier staan", klonk het in koor.

Mark Van Bommel doet er alles aan om de druk op de Champions League-campagne van Antwerp weg te houden. "We hebben onze droom al verwezenlijkt door hier te staan, door ons te plaatsen voor de Champions League. Dat is heel knap", was hij voorzichtig op de persconferentie vandaag. Maar in tegenstelling tot de uitwedstrijd in Barcelona, is de wedstrijd voor eigen publiek tegen Sjachtar Donetsk toch eentje die gewonnen zou mogen worden. Als Antwerp Europees wil overwinteren, althans. "Maar is dat onze ambitie?", herhaalde de Nederlander mysterieus. "Natuurlijk willen we resultaten halen, maar het wordt niet vanzelfsprekend om morgen om te winnen. Laat staan derde te eindigen in deze groep." "We staan tegenover drie topploegen en mogen niet afgerekend worden als we niet kunnen overwinteren. Deze spelersgroep heeft heel weinig ervaring op het allerhoogste niveau heeft."

Antwerp betaalde leergeld tegen Barcelona: 5-0.

Wat Antwerp woensdag dan moet verwachten van zijn tegenstander? Ook daar blijft Van Bommel eerder op de vlakte. "We hebben verschillende wedstrijden van hen gezien, en dan speelden ze niet verdedigend. Maar dit is de Champions League, en een wedstrijd op verplaatsing. Dan kan een spelwijze al eens wijzigen." "Dat merk je zelfs al in de competitie. We hadden hier vorige week Gent ook op een andere manier verwacht", knipoogde de Antwerp-coach naar Hein Vanhaezebrouck, die vorige week woensdag voor een verdedigende aanpak in de Bosuil koos.

Je merkt de extra aandacht voor deze wedstrijden, maar wij proberen zo normaal mogelijk te doen. Arthur Vermeeren