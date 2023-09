Antwerp beleeft pijnlijke avond in Barcelona en verliest met 5-0 bij Champions League-debuut

Gewogen en veel te licht bevonden. De Champions League-opener van Antwerp in Barcelona is uitgedraaid op een flinke afstraffing. Na amper 22 minuten stond de Belgische landskampioen al 3-0 in het krijt, na rust kwamen daar nog twee tegentreffers bij. Zo had de Great Old zich zijn debuut op het hoogste niveau niet voorgesteld…

FC Barcelona - Antwerp in een notendop:

Sleutelmoment: Halfweg de eerste helft mag Antwerp de hoop op een stunt al definitief opbergen. Na een ongelukkige tussenkomst van Bataille op een voorzet van Raphinha moet Butez de bal al voor de derde keer uit zijn doel rapen.





Halfweg de eerste helft mag Antwerp de hoop op een stunt al definitief opbergen. Na een ongelukkige tussenkomst van Bataille op een voorzet van Raphinha moet Butez de bal al voor de derde keer uit zijn doel rapen. Man van de match: Joao Felix maakte vanavond zijn Champions League-debuut voor Barcelona en de Portugees zorgde meteen voor een kunststukje. Hij opende de score, bood Lewandowski met een gemeten voorzet de 2-0 aan en zette na de rust met een kopbalgoal de kers op de taart.





Opvallend: Robert Lewandowski maakte vanavond zijn 93e goal in de Champions League, enkel Messi (129) en Ronaldo (141) doen beter. Met 35 jaar en 29 dagen is hij nu ook de oudste doelpuntenmaker voor Barcelona in de Champions League.

Debuteren in de groepsfase van de Champions League. In Barcelona, tegen het grootse Barça. Een mooiere entree op het kampioenenbal was moeilijk denkbaar voor The Great Old. Antwerp leek ook niet onder de indruk en voetbalde in de eerste tien minuten aardig mee met de Catalaanse topploeg.



Maar met één knappe aanval maakte Barcelona het verschil. Na een snelle combinatie door het centrum werd Joao Felix in stelling gebracht. De Portugees troefde Alderweireld af en mikte de bal buiten het bereik van Butez: 1-0.



Nog geen tien minuten later stond Antwerp al twee goals in het krijt. Felix kroop dit keer na een splijtende pass van De Jong in de rol van aangever, aan de tweede paal werkte Lewandowski zijn gemeten voorzet in één tijd binnen. Van 2-0 ging het razendsnel naar 3-0, al zat het Antwerp ook echt niet mee. Een ongevaarlijke voorzet van Raphinha week af op de bovenarm van Bataille en zo verdween de bal over de verraste Butez in doel. Aanvallend kreeg Antwerp geen deuk in een pakje boter. Pas vlak voor de rust mikte Muja de eerste bal tussen de palen voor de bezoekers, maar Ter Stegen had er geen moeite mee.

Gretig Barcelona speelt Antwerp tureluurs

In de tweede helft ging een hongerig Barcelona onverstoord verder op zijn elan. Nog geen tien minuten na de rust deed Gavi het net al een vierde keer trillen voor de thuisploeg. Na afgeblokte schoten van Lewandowski en Gündogan knalde hij de bal hoog in doel, Butez stond aan de grond genageld.

Antwerp kon geen vuist maken en halfweg de tweede helft stonden de forfaitcijfers op het scorebord. Raphinha, één van de absolute uitblinkers bij Barça, schudde een heerlijke voorzet uit zijn sloffen en aan de tweede paal kopte Felix zijn tweede van de avond in doel.

Een kwartier voor het einde mocht ook Ter Stegen even in de schijnwerpers staan met twee knappe reddingen op pogingen van Ilenikhena en Muja, al was er wel gevlagd voor buitenspel. In de slotfase kreeg Ilenikhena een nieuwe kans op een eerredder, maar hij raakte onvoldoende goed bij een voorzet van De Laet.

Antwerp ontsnapte daarentegen nog enkele keren aan de 6-0. Lamine Yamal, het nieuwe wonderkind, werd bijna de jongste doelpuntenmaker ooit in de Champions League, terwijl Butez Lewandowski tot twee keer toe van een tweede treffer hield.