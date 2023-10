Dolle avond in Champions League: Trossard en Arsenal lopen blauwtje in Lens, Bayern zwoegt naar zege

clock 22:59

22 uur 59. EINDE: dolle avond vol verrassingen. Een avond om snel te vergeten voor de Engelse ploegen. Zowel Arsenal als Manchester United liepen tegen een pijnlijke stunt aan. Een uitgekookt Lens klopte Trossard en co, Mertens speelde een rol in het dramatisch slot op Old Trafford - met een penaltymisser van Icardi en rood voor Casemiro. In de topper tussen Napoli en Real Madrid toonden Bellingham en Valverde hun onversneden klasse. Zij zorgden met flitsen voor de beslissende plooi. Bayern München had het verrassend moeilijk in Denemarken. Ook PSV en Sevilla gaven elkaar geen duimbreed toe en nemen vrede met puntendeling. .