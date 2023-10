UEFA corrigeert op laatste moment pijnlijke aanduiding voor Antwerp - Sjachtar: controleur refs vervangen

Rade Obrenovič is vanavond de scheidsrechter die Antwerp - Sjachtar in goeie banen moet leiden. Alleen was het niet de aanstelling van de Sloveen die veel wenkbrauwen deed fronsen.



Wel het feit dat de voormalige Servische topref Milorad Mažić aangeduid werd als controleur - de persoon die de prestatie van de arbitrage moet beoordelen voor de UEFA.

Mažić, die op het WK van 2018 België - Brazilië floot, ging een jaar geleden in op een lucratief aanbod als scheidsrechtersbaas bij de Russische voetbalbond. En dat ondanks de invasie van Oekraïne enkele maanden eerder.

Bij Sjachtar Donetsk konden ze dan ook allerminst lachen met de aanstelling van Mažić voor het duel tegen Antwerp. Zij eisten dat de UEFA ingreep.



Nu gebeurde dat ook: de Nederlander Jan Wegereef vervangt straks Mažić op de Bosuil.