"Salah naar Saudi-Arabië, dat zou toch doodzonde zijn?": 90 Minutes bidt voor nieuw contract bij Liverpool

Afgetekend aan de leiding in de Premier League en als enige ploeg nog foutloos in de Champions League. De machine bij Liverpool lijkt helemaal onder stoom, al zijn de moeizame onderhandelingen over het nieuwe contract van sterspeler Mo Salah ook een hot topic. Idem dito in 90 Minutes: "Hij deed zijn truitje uit om te tonen: aan fitheid ligt het niet."