Gestaakte wedstrijd RKC-Ajax wordt afgewerkt op 6 december

De wedstrijd RKC-Akax werd zaterdag in de 85e minuut gestaakt nadat RKC-doelman Etienne Vaessen met een op het eerste gezicht ernstig letsel was uitgevallen, na een zware botsing met Ajax-aanvaller Brian Brobbey. Ajax leidde op dat moment met 2-3.

Met name spelers van RKC waren geëmotioneerd en wilden niet meer voortspelen. Inmiddels gaat het weer beter met Vaessen, die even buiten bewustzijn was en uit voorzorg werd gereanimeerd.

"Vanwege de nasleep van de emotionele gebeurtenissen bij de wedstrijd en het volle wedstrijdprogramma van Ajax lukte het niet om het restant meteen deze week uit te spelen", schrijft het Competitiebestuur Betaald Voetbal.

"Er is daarnaast gekeken naar andere mogelijkheden om de wedstrijd eerder dan 6 december uit te spelen, maar die waren om diverse redenen helaas niet haalbaar."

Ajax speelt donderdagavond een uitwedstrijd tegen AEK Athene voor de Europa League.