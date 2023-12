Ajax wint langste (maar ook kortste) Eredivisie-match ooit: wedstrijd van 67 dagen eindigt met symbolisch slot

Het is inmiddels 67 dagen geleden dat de wedstrijd tussen Ajax en RKC Waalwijk gestaakt werd.

Doelman Etienne Vaessen botste toen met Ajax-spits Brian Brobbey en verloor het bewustzijn. Er brak paniek uit tussen de lijnen en de wedstrijd werd meteen een halt toegeroepen.

Maar niet definitief, vandaag werd diezelfde partij weer op gang gefloten.

Pittig detail: de wedstrijd begon opnieuw in minuut 84 bij een 2-3-stand in het voordeel van de bezoekers uit Amsterdam.

Waalwijk had dus niks te verliezen en ging vol in de aanval. Via de Serviër Filip Stevanovic kreeg de thuisploeg zowaar nog een goede kans op de gelijkmaker, maar zijn kopbal ging over.

Ajax wilde daarna geen risico meer nemen - zeker toen er vier extra minuten tijd werden gegeven - en stuurde Brobbey met de bal de hoek in. De Ajax-spits was niet van de bal te zetten en rekte zo kostbare tijd.

Met succes: met een vertraging van 67 dagen floot de scheidsrechter af bij 2-3. Ajax klimt op 6 speeldagen tijd zo op van de 18e naar de 6e plek in de Eredivisie.

Al moest het beste beeld van de langgerekte wedstrijd toen nog volgen. Brobbey ging na de wedstrijd doelman Vaessen meteen opzoeken en gaf hem zijn shirt. Een symbolisch goedmakertje voor de botsing van weleer.