Onfortuinlijke RKC-doelman: "Heb kort kunnen videobellen met ploegmaats en staf"

RKC stuurde gisteren een foto van de onfortuinlijke doelman de wereld in, waarbij hij met zijn duim omhoog poseert bij een fruitmand en bloemen. Vaessen spreekt de RKC'ers, collega-voetballers en bij uitzondering alle voetballiefhebbers aan in een persoonlijke boodschap.



"Allereerst wil ik mijn collega's van de medische staf én uiteraard ook de (medische) mensen van Ajax en het ambulancepersoneel enorm bedanken voor het snel en juist handelen."



Brobbey raakte Vaessen ongewild op zijn slaap. Hij werd bij bewustzijn van het veld gedragen, maar wist niet meer waar hij was.



"Ik heb begrepen dat er van alle kanten steunbetuigingen binnenkomen", vervolgde hij. Via deze weg wil ik iederen die met mij en mijn familie meeleeft enorm bedanken. Wij waarden de steun enorm."



Maandagochtend belde de doelman met zijn teamgenoten, de staf en alle betrokkenen bij RKC. "Het was erg fijn iedereen weer even te zien."



Voorlopig is er van voetballen geen sprake, laat staan van weer over te gaan tot de orde van de dag. "De eerste periode van herstel bestaat uit rust nemen. Hierdoor zal ik de komende periode nog niet op alle berichten kunnen reageren."



Vaessen sloot af met een oproep naar de RKC-fans: "Het is belangrijk te focussen op de wedstrijd van zaterdag tegen Almere City. Ik heb vertrouwen in mijn teamgenoten, zij zullen strijden voor een overwinning."