BEKIJK WK turnen: Simone Biles pakt 26e (!) WK-plak en bezorgt VS teamgoud: "Voelde de druk"

Biles nam al haar 26e WK-medaille en 20e gouden in ontvangst en de komende dagen kan ze haar verzameling nog uitbreiden in Antwerpen.

Twee jaar na de moeizame Olympische Spelen in Tokio, waar ze met mentale problemen te kampen kreeg, maakte Simone Biles haar rentree op een groot kampioenschap. In Antwerpen demonstreerde de levende legende als vanouds.

Opgeluchte Biles: "Ik was doodnerveus vandaag"

"Het was niet onze beste dag vandaag", reageerde Biles achteraf. "We hadden een ploeggenote die uitviel, we hadden wat foutjes hier en daar. Het was spannend om naar de stand te kijken. Maar ik ben enorm blij met de wereldtitel."

Biles kwam op de vloer als allerlaatste in actie. "Ik was de scores aan het kijken en vroeg: wat heb ik nodig, wat heb ik nodig? Normaal voel je die druk niet, maar vandaag was het wel zo."

"Ik had het gevoel dat de ronde op vloer een eeuwigheid duurde. Ik dacht: ik ga flauwvallen als ik hier nog langer blijf. Ik was doodnerveus vandaag."