Belgische turnvrouwen doen zich net als de mannen tekort in de WK-kwalificaties en eindigen 17e

151.662 punten was het totaal van de Belgen na de balk, vloer, sprong en brug. Daarmee was het voorlopig 8e op 10 landen, maar toen moesten er nog 14 landen passeren. 's Avonds was de conclusie: 17e. Voor de top 12 was 157.229 nodig.



Voor de top 15 153.563. Die zou nog recht geven op 1 individuele deelnemer in Parijs. Maar ook dat was te hoog gegrepen.



België trad vanochtend aan in de 4e van 10 subdivisies. Maellyse Brassart (alleen vloer en brug), Fien Enghels, Jutta Verkest, Erika Pinxten en Margaux Dandois verdedigden de kleuren van het thuisland.



Op het openingstoestel van de Belgen, de balk, begon het meteen niet goed. Debutante Pinxten deed het knap met 12.700, maar Enghels, Dandois en Verkest vielen van het toestel.



Op de vloer herpakten de Belgen zich. Gesteund door een enthousiast publiek - met 500 schoolkinderen - konden ze uitpakken met hun expressieve en energetische stijl. Dandois, Enghels en Verkest lieten hun valpartijen achter zich en scoorden respectievelijk 12.733, 12.600 en 12.500.



Aan de sprong kwamen de eerste Belgische 13-punters. Verkest gaf het goede voorbeeld met 13.033, Pinxten schurkte daar tegenaan (12.966). Brassart, die door een voetblessure alleen op de sprong en brug uitkwam, had met 13.133 de beste Belgische score.



De moeilijkheidsgraad van de sprongen had wel wat hoger gekund en meer kunnen opleveren. En zonder Lisa Vaelen, de bronzen EK-medaille van april, scheelt ook een slok op de borrel.



Op de brug miste België olympisch kampioene Nina Derwael. De andere Belgen kunnen evenwel ook goed uit de voeten op de brug. Dandois zette de toon en zorgde voor een boost bij het team met haar oefening, die 12.866 opleverde.



Erika Pinxten moest als tweede herbeginnen en werd met 11.833 afgestraft. De ervaren Brassart ging net als de EK-debutante in de fout en kwam op haar zitvlak terecht bij de afsprong. 12.266 was haar deel. Fien Enghels kon als specialiste met 13.033 de Belgische score nog wat opdrijven, maar finaal bracht dit België maar op de 8e plaats.



Achter landen als Roemenië, Zuid-Korea en Spanje, waarmee ze hadden moeten knokken voor de top 12.