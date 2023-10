Sterke Luka Van den Keybus vloekt op paard met bogen in allroundfinale, Hashimoto is opnieuw wereldkampioen

clock 22:20 22 uur 20. Van den Keybus in actie op het paard. Van den Keybus in actie op het paard

clock 22:19 22 uur 19. Paard met bogen nekt Van den Keybus. Jammer, jammer, jammer. Luka Van den Keybus heeft zijn goede allroundfinale niet kunnen doortrekken tot aan het paard met bogen. Al na 5 seconden ging hij de mist in: Van den Keybus haperde met zijn voet aan een boog en viel van het paard. Daarna was hij het noorden wat kwijt. Door een lage score van 9.666 tuimelde Van den Keybus van de 11e naar de 21e plaats. Olympisch kampioen Daiki Hashimoto (Jap) kroonde zich voor het 2e jaar op een rij tot wereldkampioen allround.



clock 21:47 21 uur 47. Van den Keybus in actie op de grondoefening. Van den Keybus in actie op de grondoefening

clock 21:46 21 uur 46. 5e rotatie: Van den Keybus houdt 11e plek vast. Door een teen op de lijn krijgt Van den Keybus op de grondoefening niet de score die hij had gehoopt: 13.6. Het Belgische vlaggetje blijft wel geparkeerd op de 11e plaats. Van den Keybus sluit zijn allroundfinale straks af op het paard.



clock 21:20 21 uur 20. Van den Keybus in actie op de rekstok. Van den Keybus in actie op de rekstok

clock 21:16 21 uur 16. 4e rotatie: Van den Keybus van 7 naar 11. Ook aan de rekstok turnt Van den Keybus vol zelfvertrouwen. Hij levert weer een prima oefening af, waarna hij het publiek meetrekt in zijn enthousiasme. Zijn score aan de rekstok: 13.5. Daarmee blijft Van den Keybus in de linkerkolom staan: 11e op 24 deelnemers.



clock 20:51 20 uur 51. 3e rotatie: Van den Keybus rukt op naar 7e plek. Luka Van den Keybus blijft het geweldig doen in deze allroundfinale. Een prima oefening aan de brug met gelijke leggers wordt beloond met een score van 14.2. Zo blijft onze landgenoot ferm stijgen in de tabel: van de 13e naar de 7e plaats. Zijn volgende bestemming is de rekstok, daarna volgen nog de vloer en het paard.



clock 20:35 20 uur 35. Van den Keybus in actie op de brug. Van den Keybus in actie op de brug

clock 20:26 20 uur 26. 2e rotatie: Van den Keybus van 23 naar 13. Ook de sprong was een succes voor Van den Keybus. Onze landgenoot voerde zijn oefening uitstekend uit en balde zijn vuist. Met een score van 14.5 presteert Van den Keybus opnieuw weer iets beter dan in de kwalificaties. Het levert hem een sprong op in het klassement van de 23e naar de 13e plaats. Al mogen we ons niet te veel blindstaren op die positie, want de sprong levert altijd hoge scores op.



clock 20:24 20 uur 24. Van den Keybus in actie op de sprong. Van den Keybus in actie op de sprong

clock 20:05 20 uur 05. Van den Keybus in actie op de ringen. Van den Keybus in actie op de ringen

clock 20:04 20 uur 04. Van den Keybus 23e na 1e rotatie. Luka Van den Keybus is goed begonnen aan zijn allroundfinale. Aan de ringen pakte hij uit met onder meer een stabiele handenstand en een zuivere afsprong met een dubbele salto en goede landing. Het levert Van den Keybus 12.9 punten op, een tiende meer dan in de kwalificaties. Van den Keybus staat daarmee voorlopig op de 23e plek.



clock 14:38 14 uur 38. Volgorde Van den Keybus. De Belg begint aan de ringen, daarna volgen de sprong, de brug met gelijke leggers, de rekstok, de vloer en tot slot het paard met bogen. . Volgorde Van den Keybus De Belg begint aan de ringen, daarna volgen de sprong, de brug met gelijke leggers, de rekstok, de vloer en tot slot het paard met bogen.

clock 14:38 14 uur 38. Volgorde Van den Keybus. De Belg begint aan de ringen, daarna volgen de sprong, de brug met gelijke leggers, de rekstok, de vloer en tot slot het paard met bogen. clock 14:36 14 uur 36. Van den Keybus opgevist. Na de kwalificaties op zaterdag was Luka Van den Keybus als beste Belg 27e op de allrounddeelnemerslijst, als derde reserve dus. De top 24 (met 2 atleten per land) mag vanavond meedoen, de 26-jarige Belg had het geluk dat 3 atleten afzegden, zodat hij voor eigen volk mag acteren. Het is zijn 3e WK-finale allround op een rij: in 2021 was hij 16e, in 2022 20e.



clock 14:35 14 uur 35. Live op Sporza. U kan op deze pagina terecht voor een livestream van het WK turnen vanaf 19.20 uur. De wedstrijd zelf begint om 19.30 uur. Het commentaar wordt verzorgd door Steffy Merlevede. Op tv kunt u naar VRT Canvas kijken, vanaf 20 uur gaat de tv-uitzending voort op het kanaal van Ketnet.



clock 14:33 14 uur 33. WK turnen WK turnen: Luka Van den Keybus mag zich opmaken voor de allroundfinale