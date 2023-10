Pieter-Jan Hannes (30) maakt zich op voor zijn last dance

"Haalbaar, maar ik zal op mijn best moeten zijn", weet Hannes.

Op 10 december hoopt hij af te zwaaien op het EK in Brussel. Om er daar bij te zijn moet hij op het BK op 19 november top 6 lopen.

De veldloper heeft de Crosscup Relays, de cross in Roeselare, de Warandeloop en het BK in Hulshout nog op zijn programma staan.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Belgisch recordhouder op de mijl

Pieter-Jan Hannes heeft een mooi parcours afgelegd als loper.

In 2013 won hij de Europese beloftetitel, zowel op de 1.500 meter als in het veldlopen. In 2014 liep hij op die 1.500 meter een persoonlijk record (3'34"49).

Een jaar later bracht Hannes tijdens de Diamond League van Oslo het Belgisch record op de mijl op 3'51"84, een chrono die nog altijd standhoudt.

In 2016 haalde Hannes de halve finales van de Olympische Spelen in Rio op de 1.500 meter.