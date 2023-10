Brits kampioene Pfeiffer Georgi bezorgt zichzelf laat verjaardagscadeau met winst in Binche

Voor Georgi, die vorige week haar 23e verjaardag vierde, is het haar 4e zege van het jaar. Opvallend: de renster van Team DSM boekte 3 van die 4 successen op Belgische bodem na eerder al Brugge-De Panne en Dwars door de Westhoek.





Het plannetje van Team DSM lukte. Het team maakte gebruik van de zijwind om de koers hard te maken. Finaal raakten 10 vrouwen voorop, met kort daarachter 15 achtervolgsters.



Maar de 10 bleven uit de greep. DSM had met Georgi en de Nederlandse spurtster Charlotte Kool 2 ijzers in het vuur vooraan.



Bij het ingaan van de slotkilometer trok Georgi stevig door op de oplopende kasseien. Enkel de Oostenrijkse Schweinberger klampte nog aan. Die zat evenwel helemaal dood in de sprint.



"Ik ben heel blij en verrast", glunderde de jonge Britse. "We hebben geweldig gereden als team. Door de zijwind konden we de boel aan flarden rijden. Op de laatste klim ging in vol door. Als het mij niet lukte, konden we met Kool nog sprinten. Ik zag af in het wiel van Schweinberger, maar kon toch nog even herstellen en erover gaan."