Rory McIlroy verliest zijn match én zijn kalmte op de Ryder Cup door Amerikaanse pet

De Amerikanen zwaaiden met hun pet om Cantlay te steunen. De Amerikaanse golfer werd de hele dag op de korrel genomen door de Europese fans door met hun petten te zwaaien.

Volgens Sky Sports draagt Cantlay geen pet tijdens de Ryder Cup uit protest omdat de golfers niet betaald worden voor het toernooi. Dat wordt door Cantlay ontkend en in zijn voordeel spreekt dat hij ook twee jaar geleden in de VS zonder pet speelde. "We hebben geen pet die mij past", is zijn uitleg.