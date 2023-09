De magie van de Ryder Cup: niet voor het geld, zuiver voor de eer in een helse sfeer

Karl Vannieuwkerke kennen we uiteraard als wieler- en voetbaldier, maar hij is naar eigen zeggen ook "verslingerd geraakt aan de golfsport".

"Door zelf te golfen, maar ook door mijn aanwezigheid op de Ryder Cup in 2012", vertelt de presentator en commentator in Sporza Daily. "Als je het één keer ter plekke meemaakt, ben je helemaal verkocht."

"Ik zit 30 jaar in deze stiel en dat evenement staat in mijn top 3, misschien wel op nummer 1. In 2012 had je in Chicago namelijk The Miracle of Medinah", verklaart hij zijn liefde.

Het Europese team kon toen een 10-6-achterstand op de VS wegwerken, nota bene op de slotdag én in het hol van de leeuw. Er was toen ook een belangrijke rol weggelegd voor Nicolas Colsaerts.

"Colsaerts opende de eerste dag en ik mocht hem mee volgen binnen de touwen. Hij speelde toen met zijn partner Lee Westwood tegen de VS met onder meer Tiger Woods. En Colsaerts was weergaloos."