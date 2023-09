Orluis Aular laat Venezolaanse kampioenentrui blinken in Kroatië, Sheffield valt en verliest leiderstrui

Orluis Aular (Caja Rural) heeft 2 vliegen in 1 klap geslagen in de voorlaatste rit van de Ronde van Kroatië. De Venezolaan was sneller dan Alexander Kristoff en Ethan Hayter in de sprint en neemt de leiderstrui over van de onfortuinlijke Magnus Sheffield, die viel over een stoeprandje in de slotkilometer.