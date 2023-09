Matej Mohoric wint de koninginnenrit in Kroatië, Magnus Sheffield wordt leider

Koninginnenrit in Kroatië, maar de echte bergen bevonden zich in het middenrif van de etappe, waardoor alsnog een vrij grote groep de iets vlotter verteerbare finale kon aansnijden.



Net als vorig jaar werd alles beslist op de kasseiklim naar Labin. Toen deed Jonas Vingegaard de jonge Oscar Onley de baard af.



Bij DSM hoopte ze bij afwezigheid van de Tourwinnaar op succes voor hun Britse goudklompje. Maar Onley was niet op de afspraak.



Magnus Sheffield trok de sprint aan voor ploegmaat Ethan Hayter, maar die zakte er in de laatste meters door.



Vanuit de achtergrond kwam Matej Mohoric op een ontzettend groot mes aanstormen. Sheffield pikte zelf dan maar aan, al lukte het niet om Mohoric nog te bedreigen.



Sheffield houdt er wel de leiderstrui aan over, maar de verschillen zijn nog bijzonder klein. De bonificatieseconden zullen in de komende 2, vrij vlakke, etappes een belangrijke rol spelen voor eindwinst.