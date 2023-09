Geen 2e zege voor Viviani, Portugees Leitao is hem te snel af in Kroatië

Gisteren sprintte Elia Viviani voor het eerst in lange tijd nog eens naar een ritoverwinning, vandaag greep de Italiaan er net naast in Kroatië. Rit twee draaide opnieuw uit op een massasprint, maar de favorieten werden verrast door een uitval van Iuri Leitao, de Portugees van Caja Rural. Viviani blijft wel leider in het klassement.