LIVESTREAM: Drama voor Club Brugge! Fiorentina scoort in 85e minuut de gelijkmaker na penalty

Concentratie tot in de 96e minuut

Fiorentina trainde dinsdagochtend nog in Italië en zakte daarna af naar Brugge. Knokt het zich woensdagavond opnieuw naar de finale van de Conference League?



"We moeten het spel blijven spelen waarmee we tot in deze fase zijn geraakt", weet trainer Vincenzo Italiano. "We moeten persoonlijkheid tonen en we moeten Club Brugge zo in de problemen brengen."



Italiano lijkt niet onder de indruk na de heenmatch (3-2). "Wij hebben een prima match gespeeld op die tegendoelpunten na, die er dan ook kwamen na fouten bij ons."



"We mogen geen concentratieverlies tonen. Als we de juiste mindset niet opbrengen tot in de 96e minuut, dan kunnen we in de problemen komen. We moeten voortdurend alert zijn."