Dries Mertens ziet ploegmaats iconische penalty helemaal verknoeien: "De misser van het jaar!"

Enkele groten der aarde durfden het ooit aan: de strafschop in twee tijden. In 1957 zorgt niemand minder dan Rik Coppens voor de primeur tijdens een interland van de Rode Duivels tegen IJsland.



25 jaar later zou Ajacied Johan Cruijff het fantasietje helemaal iconisch maken. En recenter pakten ook Lionel Messi en Luis Suarez er ook mee uit bij Barcelona.

In dat rijtje wilden Galatasaray-sterren Mauro Icardi en Kerem Aktürkoğlu ook wel komen. In het competitieduel tegen Istanbulspor zagen ze hun kans schoon.

Alleen: de Argentijnse spits slaagde erin om nog naast te mikken met de doelman al kansloos op de grond. Pijnlijk.

Gelukkig voor het duo maakten ze hun misser vijf minuten later al goed door elkaar te vinden voor de openingstreffer. Alleen verzamelde de video van hun penaltyblunder dan al in sneltempo views op het internet.

"De misser van het jaar!", klinkt het bij velen.

Ook Dries Mertens startte overigens in de basis bij de Turkse landskampioen - hij ging net voor het uur naar de kant.

Nog dit: enkele jaren geleden scoorde Icardi op aangeven van Neymar wél al eens een penalty in twee tijden. Dan nog in een oefenwedstrijd tegen Waasland-Beveren.