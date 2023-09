Het was niet de avond van Federico Gatti. De centrale verdediger van Juventus ging met zijn ploeg pijnlijk de boot in op het veld van Sassuolo. Als kers op de taart legde hij de 4-2-eindstand vast op een uiterst knullige manier. Hij speelde terug op zijn keeper, die niet in doel stond. Een owngoal die intussen de wereld rondging en de Italiaan een slapeloze nacht bezorgde.