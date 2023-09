Patje "Boem Boem" Goots gaat langs in De tattoo shop: "Kempenzonen zijn mijn rode draad"

Vanneste vergelijkt Goots met Nainggolan: "Iemand die zijn goesting deed"

Goots en Vanneste kennen elkaar goed, het zijn buren in Dessel. De sfeer is dan ook meteen uiterst amicaal. Voor zijn nieuwe tattoo gaat de fan van de Amerikaanse band Dio voor de cover van het album Holy Diver. "Patje is een legendarische voetballer" leidt Vanneste zijn gast in. Hij speelde in eerste klasse voor Beerschot, Kortrijk, Genk, Beveren, STVV en Antwerp. "Hij heeft de reputatie zichzelf te blijven. Hij gaat niet met een sacoche na de match de dandy uithangen in de Carré. Na de match ging hij altijd terug naar Dessel, naar zijn maten van De Kempenzonen, een lokale voetbalploeg om daar in het hardrockcafé pinten te drinken." Vanneste vergelijkt Goots met Nainggolan: "Iemand die zijn goesting deed." Goots nuanceert: "Dat wordt rap gezegd. Maar ik ging liever met de supporters een pint drinken dan in kostuum in de social club. Dat is heel mijn leven eigenlijk een beetje een taboe. Maar ik heb wel altijd heel hard voor mijn sport geleefd." "Ik was samen met Ronny Van Rethy wel de eerste voetballer met een oorring. En ik ben altijd een metalman geweest. Maar nu is dat allemaal veranderd. 30 jaar geleden was je met een tattoo uitschot, hé."

Nu zoeken spelers vaak het buitenland op, Goots bleef altijd in België. "Ik was er de man niet naar. Ik ben honkvast. Toen mijn vader in 1993 gestorven is, moest ik 2 à 3 keer per week bij mijn moeder kunnen binnenspringen."



De 57-jarige Goots zit trouwens nog volop in het voetbal, als analist, maar ook op het veld bij De Kempenzonen, de club die zijn vader in 1969 oprichtte. De jonge Goots staat op alle foto's van toen.



En nu nog is hij er dag in dag uit mee bezig als coach. "De Kempenzonen is altijd mijn rode draad geweest. Ik blaas de ballen op, ik leg de truitjes klaar. Het is sterker dan mezelf."



"Als ik mijn hoofd leg, moeten ze aan de dug-out maar een plaat in de grond zetten."



De club treedt met een zaterdag- en zondagelftal aan in het Arbeidersvoetbal Kempen. "Vorig jaar pakten we de triple: titel, beker en supercup."