FC Barcelona bindt succescoach Xavi langer aan zich

"Mijn nieuw contract werd enkele dagen geleden vastgelegd", zei Xavi kort. "We hebben een akkoord bereikt voor enkele extra jaren en snel wordt daar meer over bekendgemaakt. Ik ben er blij mee."

Volgens Spaanse media zou hij een overeenkomst tot medio 2025 hebben ondertekend. De deal hing al enkele weken in de lucht.

Dinsdag maakte Barcelona in zijn eerste groepsmatch in de Champions League nog brandhout van Antwerp. Het werd 5-0 in het Olympisch Stadion Lluis Companys in de debuutwedstrijd van de Great Old op het kampioenenbal.

De 43-jarige Xavi Hernandez is sinds november 2021 hoofdcoach bij de Catalanen. Hij volgde destijds de Nederlander Ronald Koeman op. Xavi veroverde vorig seizoen zijn eerste landstitel met Barcelona als coach. Ook won hij de Spaanse Supercup.

Als speler kwam hij tussen 1998 en 2015 uit voor het eerste elftal van de Blaugrana. Hij speelde in die periode liefst 767 officiële wedstrijden voor de club, en veroverde acht landstitels, drie bekers, vier Champions League-trofeeën en twee wereldtitels voor clubs.