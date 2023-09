Twee op twee voor Dries De Bondt: ook deze keer is hij de snelste in de Textielprijs van Vichte

Dries De Bondt heeft zichzelf opgevolgd als winnaar van de Textielprijs van Vichte.

Onze landgenoot glipte in de 10 lokale ronden mee in een kopgroep met vier renners. Ook aanwezig: met Andrea Raccagni, André Drege en Meindert Weulink. Dit gezelschap werkte meteen goed samen en sprokkelde een voorsprong van anderhalve minuut.

Vanuit het peloton kwam er - op vier ronden van het einde - nog een tegenoffensief. Jonas De Schampheleire, Simon Dehairs, Alexander Richardson, Seppe De Clercq en Jens Reynders kwamen vooraan aansluiten. De rest zou de kop van de koers niet meer te zien krijgen.

In volle finale versnelde Dries De Bondt, die uiteindelijk ook tegen Andrea Raccagni Noviero mocht sprinten voor de zege. En jawel, in dat sprintje was de renner van Alpecin-Deceuninck duidelijk de sterkste.

2022: check.

2023: ook check.