Ook bij Duitse nationale ploeg is Julian Nagelsmann de opvolger van Hansi Flick: "Veel zin in"

Duitsland is gastheer van het komende EK met op 14 juni de openingsmatch in München en de finale op 14 juli in Berlijn.

De geschiedenis herhaalt zich zo een beetje, want in de zomer van 2021 trad Nagelsmann bij Bayern in de voetsporen van Flick. In Beieren werd hij in maart 2023 echter al ontslagen.

"Veel zin in uitdaging"

Julian Nagelsmann kijkt uit naar de start van zijn termijn als bondscoach van zijn land. "Volgend jaar zullen we een hechte groep vormen", belooft de nieuwbakken T1.



"We hebben een EK voor de boeg in eigen land. Dat is iets speciaals, iets wat eens in een decennium voorkomt. Ik stel alles in het werk om een geweldig toernooi te spelen in een geweldig land. Ik heb veel zin om deze uitdaging aan te gaan."



"De prestatie in Dortmund was een begin", verwees hij naar de 2-1-oefenzege tegen Frankrijk 10 dagen geleden.