Owngoal Maguire kan Engeland niet van oefenzege houden tegen Schotland

Om de 150e verjaardag van de eerste interland tussen Engeland en Schotland te vieren, stonden de twee nationale ploegen in Glasgow tegenover elkaar voor een prestigieus oefenduel.

Schotland was met een perfect rapport in de EK-kwalificaties een te duchten tegenstander voor Engeland, al kwam dat er in Hampden Park niet altijd uit.

Het tempo van de bezoekers lag vaak te hoog voor de Schotten. Phil Foden kon na een halfuur de score openen. Amper drie minuten later was het weer raak, dankzij Real Madrid-revelatie Jude Bellingham.

Het werd nog even spannend, toen invaller Harry Maguire bij een tussenkomst de bal nogal ongelukkig voorbij zijn eigen doelman werkte. Harry Kane kon op aangeven van Bellingham evenwel erger voorkomen.