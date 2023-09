Appelmans over aura van Djokovic: "Hij komt de baan op en lijkt al onoverwinnelijk"

"Is dat sympathiek? Misschien niet. Maar wat telt zijn de titels. Dat zullen we onthouden na zijn carrière en daar is het hem om te doen."

"Djokovic is een fenomeen. Er hangt ook een aura rond hem. Toen hij gisteren op de baan kwam, leek hij al onoverwinnelijk. Dat gevoel krijg je gewoon door naar hem te kijken. Dat is zo bizar."

"Het was indrukwekkend", vertelt Sabine Appelmans over de match van Djokovic gisteren. "Hij begon meteen zeer goed. En het voordeel dat hij heeft tegenover Medvedev is dat hij veel meer variatie in zijn spel heeft: serve-and-volley, zijn slice, ... Medvedev kan hard slaan en lopen, maar Djokovic heeft net iets meer wapens."

Als jong ventje is Djokovic beginnen te tennissen en vanaf de eerste training kwam hij helemaal uitgedost toe en wist hij dat hij een goeie tennisser zou worden. Dat is er altijd ingebleven.

Gaat hij nu voor nummer 25? "Ja, dat denk ik wel. Dit is een evenaring van het record van Margaret Court en als hij écht de beste wil zijn, moet er nog eentje bij. Dat kan over enkele maanden al op de Australian Open. Die heeft hij al 10 keer gewonnen dus dat toernooi ligt hem heel goed. Daar de 25e pakken, zal wel zijn bedoeling zijn."

"Gauff heeft het allemaal, en ze lijkt ook een blijvertje"

Bij de vrouwen stond er een nieuw fenomeen op: Coco Gauff. "We kijken al een paar jaar met argusogen naar haar", vertelt Appelmans. "Ze was pas 15 toen ze haar eerste titel won in Linz."

"Ze is groot, ze is sterk, ze kijkt op naar de zussen Williams, ze heeft ook veel raad gekregen van hen. Het is een atletische speelster en intussen ook een heel slimme speelster. Ze heeft het eigenlijk allemaal."

"Het heeft iets langer geduurd voor ze echt is doorgebroken. Ze is nog maar 19, maar we hadden het zelfs nog vroeger verwacht. Ze speelde vorig jaar al de finale op Roland Garros, maar nu is ze er helemaal klaar voor."

"En het is ook een blijvertje. En dat is leuk want dat had het vrouwentennis niet echt op dit moment. Speelsters die altijd de finale halen, die het tennis domineren. Iga Swiatek doet dat, en nu is Coco Gauff daar ook bijgekomen. Ik denk dat we haar de komende jaren meer zullen zien in grandslamfinales. Ze heeft een mooie toekomst voor zich."