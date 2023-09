The American Dream: 19-jarige publiekslievelinge Coco Gauff triomfeert op de US Open

Ondanks haar prille leeftijd - Coco Gauff is nog altijd maar 19 - oogde de Amerikaanse in een boeiende US Open-finale op geen enkel moment onder de indruk van de omstandigheden, zelfs niet toen Sabalenka met haar gekende powertennis de 1e set op zak stak.



Gauff hield het hoofd koel en bleef gefocust haar eigen spel spelen. De nummer 6 van de wereld bracht zoveel mogelijk mokerslagen van Sabalenka terug en dat begon te lonen in de 2e set, waarin de Wit-Russische steeds meer ballen naast begon te hameren.

De vele afzwaaiers kostten Sabalenka uiteindelijk de 2e set en in de beslissende 3e set raakte de toekomstige nummer 1 van de wereld steeds meer gefrustreerd door haar eigen foutenlast. Ook een medische time-out en een behandeling van de kiné konden niet meer voor een kentering zorgen.

Met subliem verdedigend tennis en enkele perfecte slagen op de juiste momenten mepte Gauff zich naar haar allereerste grandslamoverwinning.

Gauff barstte in tranen uit, om vervolgens haar familie op te zoeken in de tribunes. "Je hebt het geflikt", klonk het trots toen ze haar geëmotioneerde moeder in de armen viel. Een sprookje met happy end in New York, tot groot jolijt van het enthousiaste thuispubliek.