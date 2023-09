Coco Gauff treedt in de voetsporen van Serena Williams: "De zussen deden me geloven in mijn droom"

"Coco" Cori Gauff was nog lang niet geboren toen Serena Williams in 1999 aan haar indrukwekkende reeks van 23 grandslamzeges begon. Als 17-jarige won ze haar allereerste US Open-finale (van Martina Hingis). Op weg naar die finale klopte ze overigens de 16-jarige Kim Clijsters.

Gauff zou Williams later nog zien schitteren. Op haar 8e stond ze in de tribunes van het Arthur Ashe-stadion te dansen, vannacht schitterde ze zelf als 19-jarige op het hoofdterrein van de US Open.

"Het is de eerste keer dat ik mijn vader zie wenen", lachte Gauff.

"Hij nam me mee naar dit toernooi toen ik jong was om Serena en Venus te zien spelen. Het is ongelofelijk om hier nu zelf te staan."

Gauff noemde de zussen een inspiratiebron. "Zij zijn de reden waarom ik deze trofee heb en lieten mij geloven in deze droom toen ik opgroeide. Er waren niet veel zwarte speelsters die de sport domineerden, maar zij deden het wel."