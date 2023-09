Elise Mertens kan net niet op tegen Amerikaanse lievelinge (en Justin Bieber)

Elise Mertens stond vannacht voor een uitdaging: ze mocht in New York de arena in tegen publiekslievelinge Coco Gauff.

Het motiveerde de Belgische nummer 1, die sterk aan de wedstrijd begon. Ze dwong Gauff in de fout en schreef set 1 op haar naam (6-3).

In de tweede set ging Mertens voort op haar elan. Ze kon snel door de opslag van Gauff breken, maar slaagde er niet in om een van de 5 breakkansen te benutten.

Mertens kwam nog 3-2 voor, maar daarna brak de veer. Gauff, een 19-jarige Amerikaanse, volgde de raad van haar ervaren coach Brad Gilbert en knokte zich in de match dankzij het thuispubliek.