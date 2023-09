Weer een stukje tennisgeschiedenis: Djokovic wint 24e grandslamtitel op US Open

Daarna kon Djokovic zijn zoveelste stukje tennisgeschiedenis al ruiken en in set 3 nam hij dan ook opnieuw stevig de bovenhand. Na een lange rally versierde hij een matchpunt en toen na 3 uur en 17 minuten tennissen Medvedev een forehand in het net sloeg, mocht het publiek in New York Novak Djokovic een staande ovatie geven.

De Serviër, die opnieuw nummer 1 van de wereld wordt, won vlot de eerste set met 6-3. Het leek een heel eenzijdige finale te worden, maar in set 2 kregen we een heel ander verhaal. Die duurde maar liefst 1 uur en drie kwartier en werd uiteindelijk beslist in een tiebreak. Daarin trok Djoko met 7-5 aan het langste eind.

Medvedev-Djokovic was een heruitgave van de US Open-finale van 2021. Toen won de Rus zijn eerste - en tot nu toe enige - grandslamtitel. Maar dit jaar kon hij Djokovic niet afstoppen.

Djokovic draagt zijn titel op aan Kobe Bryant

Na zijn overwinning liet Djokovic onder zijn tennisjasje een shirt zien met "Mamba Forever" op en een foto van hem en Kobe Bryant. De Serviër draagt zijn 24e op aan zijn overleden vriend, die met nummer 24 speelde bij de LA Lakers, en in 2020 verongelukte in een helikopterongeval.

"Kobe was een goede vriend en we spraken veel over winnaarsmentaliteit, onder andere toen ik het moeilijk had om na mijn blessure terug te komen aan de top. Hij was een van de mensen op wie ik kon bouwen."

"Hij gaf me van advies op de meest vriendelijke manier. Zijn overlijden heeft me erg veel pijn gedaan. 24 was het nummer dat hij droeg toen hij een legende werd bij de Lakers en in de hele basketbalwereld. Ik dacht dat het een mooi gebaar zou zijn om hem hier te eren. Ongeveer een week geleden kwam ik met dit idee en ik heb het met niemand gedeeld."

Op zijn jasje stond trouwens ook het nummer 24 geborduurd. Zijn 24e titel is dan ook opnieuw een stukje geschiedenis. "Tennissen op het hoogste niveau was mijn kinderdroom. Ik ben verliefd op tennis. Toen ik 7 of 8 was droomde ik ervan om Wimbledon te winnen, maar ik had nooit gedacht 24 grandslams te kunnen winnen. Het is speciaal, in iedere zin van het woord."