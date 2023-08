"Chess? Completed it!" Magnus Carlsen vult met World Cup schaken laatste gaatje in palmares op

206 schakers stonden aan de start van de World Cup in Bakoe (niet te verwarren met het WK schaken, dat in principe een tweestrijd is). Onder hen met Daniel Dardha ook één Belg. Hij sneuvelde al in de 2e ronde tegen het Duitse supertalent Vincent Keymer. Diezelfde Keymer mocht het 2 ronden later opnemen tegen Carlsen. De Noor was bij zijn vorige 3 deelnames nooit verder geraakt dan de halve finales en leek ook nu al vroeg te wankelen. Keymer won op de eerste dag met de witte stukken, waardoor Carlsen verplicht was om een dag later hetzelfde te doen, om zo zijn hachje te redden. Dat lukte en in de tiebreaks (steeds kortere partijen, tot er een winnaar is) kwam de klasse van de nummer 1 van de wereld toch bovendrijven.

Een grapje van Carlsen: hij schudt zijn denkbeeldige tegenstander (die te laat aan de tafel was) de hand

Pragg speelt iedereen in de prak ... behalve Carlsen

Het was achteraf gezien de zwaarste opdracht van Carlsen, want in de volgende rondes had hij weinig moeite met achtereenvolgens veteraan Vasili Ivantsjoek, de Indische wonderboy Gukesh en toernooirevelatie Nijat Abasov.

Op papier een doenbaar parcours richting de finale en ook daarin kwam hij niet iemand van de vertrouwde namen tegen. Tweede reekshoofd Hikaru Nakamura struikelde in de 1/16e finales, Fabiano Caruana in de halve finales.

Ze moesten allebei de hand schudden van een ander Indisch genie, Rameshbabu Praggnanandhaa, die om evidente redenen simpelweg "Pragg" wordt genoemd.

Het was die Pragg die Carlsen in de finale dan toch op de knieën kon dwingen. In de klassieke partijen zocht de Noor telkens snel de draw op, omdat hij zich niet zo lekker voelde. Maar in de tiebreaks kon hij toch weer zijn vertrouwde positie bovenop de apenrots innemen.

"Chess? Completed it!", stuurde Carlsen na zijn triomf de wereld in, een verwijzing naar een legendarische uitspraak uit de Engelse serie The Inbetweeners. Met deze World Cup heeft hij in ieder geval alle grote toernooien minstens één keer gewonnen. Is de honger van de 32-jarige GOAT hiermee gestild?