Internationale schaakbond weert trans vrouwen van competitie bij vrouwen

Onder meer in het wielrennen, atletiek en zwemmen werden de regels voor trans sporters al aangescherpt. Dat dat nu ook in het schaken gebeurt, is opvallend omdat de denksport niet dezelfde fysieke capaciteiten vereist als andere sporten.

"De FIDE erkent dat dit een thema in ontwikkeling is en dat er in de toekomst mogelijk nog meer regels zullen komen op basis van onderzoeksresultaten", klinkt het in een persbericht.

"De transgenderwetgeving ontwikkelt zich snel en veel sportinstanties nemen hun eigen beleid aan. De FIDE zal de ontwikkelingen volgen en kijken hoe we ze kunnen toepassen op de schaakwereld."

Volgens de FIDE zal er zeker 2 jaar voor nodig zijn om de maatregel te evalueren.

Vanaf 21 augustus zijn trans vrouwen dus niet meer welkom in officiële toernooien voor vrouwen. Ze mogen wel nog deelnemen in de "open categorieën". De meeste schaaktoernooien staan open voor alle spelers, met uitzondering van enkele toernooien zoals het WK voor vrouwen.

Yosha Iglesias, een trans grootmeester, stelt dat de beslissing "onnodige schade" zal veroorzaken. "Dit zal leiden tot depressies en zelfmoordpogingen", zei Iglesias bij BBC.

Ook tweevoudig Amerikaans kampioene Jennifer Shahade bekritiseerde de beslissing. "Het is belachelijk en gevaarlijk. Het is duidelijk dat ze geen enkele trans speler hebben geraadpleegd."