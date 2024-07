WADA gaat in beroep tegen vrijspraak van Franse schermster in bizarre dopingzaak

Het Wereldantidopingagentschap (WADA) gaat in beroep tegen de vrijspraak van Ysaora Thibus. De Franse schermster stond sinds begin februari aan de kant na een positieve test op ostarine, maar ze gaf aan dat het verboden middel via een vrijpartij in haar lichaam was beland. Het antidopingtribunaal van de Internationale Schermfederatie gaf haar gelijk.

Het bizarre dopingverhaal rond de Franse schermster Ysaora Thibus blijft maar duren. De Française testte eerder dit jaar - tijdens de Wereldbeker van Parijs - positief op het verboden middel ostarine.

Thibus schreeuwde meteen haar onschuld uit en gaf aan dat het middel via een vrijpartij met haar verloofde Race Imboden (een ex-schermer) in haar lichaam terecht was gekomen.

"Hij heeft een product gebruikt dat ostarine bevatte en heeft op die manier Ysaora besmet", vertelde de advocate van Thibus toen.

De verdediging van de schermster liet vergelijkende analyses van haar- en nagellokken uitvoeren en kon zo aantonen dat het middel effectief via het lichaamsvocht van haar verloofde in haar lichaam was beland.

Het antidopingtribunaal van de Internationale Schermfederatie (FIE) besliste eind mei om haar geen straf op te leggen. Maar WADA gaat niet mee in het verhaal en tekent beroep aan.

Gelukkig voor Thibus kan ze intussen wel deelnemen aan de Olympische Spelen in eigen land. Het WADA vroeg niet om een opschorting. Mocht er in beroep wel een sanctie komen, dreigt een eventuele medaille haar wel ontnomen te worden.