Luca Brecel gaat door op zijn elan op European Masters, ook Ben Mertens in 2e ronde

Luca Brecel heeft op de European Masters in Nürnberg zijn 2e match in 2 dagen tijd gewonnen. Deze keer rekende hij af met de Indiër Ishpreet Singh, met 5-3. Diezelfde score stond ook op het bord in de match tussen Ben Mertens en Sanderson Lam, in het voordeel van de nog altijd maar 18-jarige Belg.