Luca Brecel gooide de riem eraf na wereldtitel, maar begint nieuw seizoen zonder topkeu: "Kwijtgeraakt op vlucht"

"Eigenlijk had ik heel weinig vertrouwen bij aanvang van het WK", blikt Luca Brecel enkele maanden later bij World Snooker terug op zijn wereldtitel.

Over de feestjes en de Ferrari: "Ik ben het tegenovergestelde van wat iedereen denkt"

"Eigenlijk ben ik het tegenovergestelde van wat iedereen denkt, ondanks mijn tattoos en mijn Ferrari. Ik hou van het buitenleven, ik hou van de natuur en de eenvoud. Ik woon dan ook in het bos, in het midden van de natuur. Dat is wie ik ben."

"Tussen de matchen door trok ik steevast weer naar België om tot rust te komen in mijn eigen omgeving. Weg van het snooker. Ik speel het spelletje graag, maar spreek er niet graag over.

Zonder favoriete keu naar het volgende toernooi: "Een nachtmerrie"

Brecel is intussen weer even terug in Leut, een dorpje nabij Maasmechelen. Hij reisde de voorbij maanden de wereld rond en zag onder meer Dubai, Hongkong, Spanje, Los Angeles.

"Het was het enige moment om dat te doen. Nu gaan we weer naar het gewone leven. We hebben intussen een hond die we moeten grootbrengen."

Tijdens een terugvlucht van Seattle naar Frankfurt gebeurde het ondenkbare: Brecel speelde zijn favoriete keu kwijt."

"Nét diegene waar ik wereldkampioen mee geworden ben. Ik speelde er 2 jaar lang mee, het was de beste die ik ooit gehad heb."

"Zo'n keu gaat mee in een soort van skikoffer, elke snookerspeler weet hoe ongemakkelijk dat is."

"Ik weet echt niet waar hij is. Ik moest het verlies online aangeven bij de luchtvaartmaatschappij. De situatie is intussen ongewijzigd."

"Het zich toch in mijn achterhoofd voor de volgende toernooien. Mijn andere keu is niet zo goed. Het eerste toernooi is eerder een opwarmertje, iets later in Shanghai is het weer menens."

Hopelijk tegen dan opnieuw met de juiste keu.