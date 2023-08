Wereldkampioen Luca Brecel opent zijn seizoen met moeizame zege

Luca Brecel moest het in Duitsland doen zonder zijn lievelingskeu, waarmee hij zich begin mei tot wereldkampioen had gekroond. Brecel verloor hem in het tussenseizoen tijdens een vlucht.

Brecel noemde de European Masters zelf "een opwarmertje", al gaat de winnaar van het eerste rankingtoernooi van het seizoen wel lopen met 80.000 pond.



De wereldkampioen plaatste zich door Jackson Page uit te schakelen met 5-3. De Welshman hield gelijke tred tot 3-3, maar dan kwam de klasse van de Belg toch bovendrijven.



In de volgende ronde, officieel de eerste ronde, geeft Brecel de Indiër Ishpreet Singh Chadha partij. Met Ben Mertens staat er nog een tweede Belg op de hoofdtabel. Hij schakelde Gary Wilson (vorig jaar nog winnaar van de Scottish Open) uit en treft nu Sanderson Lam.