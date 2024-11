Mark Williams stopt Chinese comeback af voor 1e titel in Champion of Champions: "Pauze kwam net op tijd"

Mark Williams heeft voor het eerst in zijn carrière de Champion of Champions gewonnen, een toernooi tussen de trofeeënpakkers van het voorbije seizoen. De 49-jarige Welshman haalde het met 10-6 tegen de Chinees Xiao Guodong.

De 35-jarige Xia Yuodong had zich een gevaarlijke klant getoond in Bolton, want hij had Ronnie O'Sullivan, Mark Selby én Mark Allen - respectievelijk de nummers 5, 4 en 3 op de wereldranking - uitgeschakeld op weg naar de finale.

Toch leek dat drievoudig wereldkampioen Mark Williams niet te verontrusten, met een snelle 5-0-voorsprong als resultaat. Xiao Yuodong vocht evenwel terug tot 5-4 bij de pauze.

Een pauze die "net op tijd" kwam, gaf Williams toe. "Anders was hij er waarschijnlijk mee gaan lopen."

Het Chinese momentum werd gebroken, Williams maakte het met breaks van 104, 62, 80, 95 en 67 af. Met 10-6 wint hij voor het eerst in zijn carrière de Champion of Champions.

"Ik kan het niet geloven", zei hij. "Ik mag deze trofee in de lucht steken, maar ik weet niet hoe ik het heb gedaan. Ik heb er geen woorden voor, ik ben dolgelukkig."