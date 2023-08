Bondscoaches mountainbike sturen boodschap uit: "Je verandert geen regels tijdens het WK"

Toprenners Tom Pidcock en Mathieu van der Poel mogen morgen enkele rijen opschuiven voor de start van het WK mountainbike in Schotland. Dat hebben ze te danken aan een recente reglementswijziging, ten gunste van wegwielrenners.

In het mountainbikewereldje is lang niet iedereen het daar mee eens. "Je verandert geen reglement tijdens het WK", stelt Filip Meirhaeghe.

De Belgische bondscoach is niet de enige die er zo over denkt. Meirhaeghe: "Neen, we gaan die boodschap met z'n allen overbrengen aan de Internationale Wielerunie UCI, ook de coaches van toplanden zoals Zwitserland, Duitsland en Spanje."

"Het is niet fair ten opzichte van andere deelnemers", gaat hij voort. "Zij reizen soms de hele wereld af om UCI-punten te sprokkelen voor een gunstige startpositie."

"En het is ook niet fair tegenover Pidcock, die de moeite deed om een Wereldbeker te rijden. Hij koerste - en won - in Nove Mesto om degelijk te kunnen starten op het WK."

"Nu zegt de UCI: "Dat hoefde je allemaal niet te doen.""