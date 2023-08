Tom Pidcock, straks topfavoriet op WK MTB? "Hij heeft de perceptie tegen: je wint niet zomaar"

Neen, hij heeft geen spijt dat hij de wegrit van afgelopen zondag liet schieten in Glasgow. Tom Pidcock heeft al een tijdje zijn zinnen gezet op het WK mountainbike van vandaag en week niet af van dat plan. Mentor Kurt Bogaerts: "En na de Spelen van Parijs zullen we serieus samenzitten om zijn toekomst te bespreken."

"Hij heeft 2 weken op het strand gelegen." Heel even lijkt hij het te menen, maar snel laat Kurt Bogaerts zich toch op een lachje betrappen. "Serieus: ik denk dat hij goed hersteld is na de Tour de France." De ploegleider van INEOS Grenadiers heeft het uiteraard over zijn poulain Tom Pidcock. De 24-jarige alleskunner doet deze namiddag een gooi naar de wereldtitel op zijn mountainbike. "Tom heeft even gerust en heeft na een weekje specifiek naar dit doel gewerkt. Hij geeft me goeie signalen. Hij is goed uit de Tour gekomen en ik denk dat hij er beter voor staat dan vorig jaar." Een jaar geleden werd Pidcock 4e in Les Gets. Hij kon er zijn ambities niet volledig waarmaken. En uit vorige zomer hebben de Brit en zijn entourage conclusies getrokken.

Je kunt niet zomaar opdagen op dit WK en winnen, ongeacht je startpositie. Voor de buitenwereld lijkt dat wél evident, die perceptie heeft een atleet als Tom tegen zich. Kurt Bogaerts

"Het is te zwaar uitgedrukt dat we toen lessen hebben geleerd, maar het is duidelijk dat het niet evident is om te winnen als je pas vanaf pakweg de 7e startrij moet beginnen. Dan moet je al een gat van een minuut dichten." "Het vraagt tijd voor je dan eigenlijk aan je wedstrijd kan beginnen. En voor zo'n inhaalbeweging heb je veel mentale frisheid nodig, want de opgave is sowieso heel zwaar." Al heeft de UCI wel een handje geholpen door te sleutelen met de startrijen. "En toch kun je niet zomaar opdagen op dit WK en winnen, ongeacht je startpositie. Voor de buitenwereld lijkt dat wél evident, die perceptie heeft een atleet als Tom tegen." "Maar mocht hij winnen, dan is dat gewoon een enorme prestatie. Tom spendeert niet veel tijd op zijn mountainbike." "Zijn laatste wedstrijd dateert van Nove Mesto in mei. Daarna heeft hij die fiets niet meer aangeraakt." "En we moeten ook gewoon heel veel respect hebben voor dit deelnemersveld. Ik duid Nino Schurter graag aan als topfavoriet. Dat verdient hij als 10-voudig wereldkampioen. Maar ik geloof dat Tom hem kan kloppen."

"Geen wegrit? Waarom rijdt Remco Evenepoel de Ronde van Vlaanderen niet?"

Zijn wielervader kan het niet genoeg benadrukken: mentale frisheid is cruciaal in de planning van Tom Pidcock. Dat verklaart waarom er een kruisje en geen vinkje werd gezet achter de wegrit van afgelopen zondag. "De beslissing om niet deel te nemen was al lang geleden genomen en maakt deel uit van ons leerproces van vorig jaar. Toen kwam er geen einde aan de tunnel." "Als je voor het WK MTB gaat, dan moet je de mentale switch maken. En dat doe je niet snelsnel na de Tour." "Vorig jaar was het WK in Les Gets niet het eindstation, want je had ook nog het WK op de weg dat zou volgen. Dat heeft Tom misschien de MTB-titel gekost." "Het is niet gemakkelijk, zeker niet met hoe Tom de Tour heeft aangevat. Hij wilde ontdekken wat rijden voor een klassement betekent. Dat vraagt meer van je dan wanneer je een aantal ritten aanstipt." "Vergeet niet dat hij dit voorjaar ook de klassiekers heeft gereden, daarna op zijn MTB is gesprongen om punten te sprokkelen en na een lange hoogtestage op de Teide volgde de Tour. Het was op dit Super WK dus het ene of het andere."

Hij wil zelf een lange carrière uitbouwen en dan moet je waakzaam zijn. Je mag zulke jongens niet verbranden en je moet hen plezier laten blijven beleven. Kurt Bogaerts over de afwezigheid van Tom Pidcock in de wegrit

Nochtans haalden collega's als Remco Evenepoel de afwezigheid van Tom Pidcock aan in hun vooruitblik. "Ik begrijp niet waarom hij hier niet meerijdt. Dit was een parcours voor hem", klonk het vorige week bij Evenepoel. Bogaerts: "Tom is enorm veelzijdig. En dan zijn er altijd koersen waarvan je denkt: dit had ik ook kunnen doen. Ik draai het ook om: waarom rijdt Evenepoel niet de Ronde van Vlaanderen?" "Let op, ik begrijp dat, want je kunt gewoon niet overal starten. Tom heeft zo'n brede waaier, fysiek en technisch, dat hij elk jaar keuzes moet maken om alles in evenwicht te houden." "Hij wil zelf een lange carrière uitbouwen en dan moet je waakzaam zijn. Je mag zulke jongens niet verbranden en je moet hen plezier laten blijven beleven." "Tom haalt heel veel voldoening uit deze discipline en vroeg of laat wil hij die titel. De keuzes gebeuren ook in onderling overleg, hé." "Het is geen eenrichtingsverkeer. Hij volgt me heel veel, maar hij geeft ook zelf input. Hij ziet het volledige plaatje."

"We hebben zijn ultieme niveau nog niet gezien"

Wie zich wél aan de combinatie wegrit/cross country waagt, is Mathieu van der Poel. "Ik kijk met enorm veel respect naar wat Mathieu doet, maar ik ga ervan uit dat ook hij niet gewoon op die fiets springt. Het vraagt sowieso al enorm veel moed." "We hebben geprobeerd om Tom met een goeie voorbereiding aan de start te krijgen en dan kijken we na de Spelen in 2024 waar hij het meest tot zijn recht komt." Wordt Parijs dan een ankerpunt in de carrièreplanning? "Ja", zegt Bogaerts, "want Tom zit nu nog in een ontwikkelingsfase. Na Parijs zullen we serieus samenzitten." "Waar staan we en welke doelen heeft Tom voor ogen? Welke wedstrijden wil hij nog winnen? Kunnen we op deze manier blijven werken?" "Hij heeft al een mooi palmares, maar ik benadruk graag dat we zijn ultieme niveau nog niet gezien hebben. Dat zal pas gebeuren na bijvoorbeeld een voorjaar zonder tegenslag."