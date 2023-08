Voorkeursbehandeling voor Mathieu van der Poel en Tom Pidcock op het WK? "Hier zal nog over gesproken worden"

Van der Poel is nummer 6 op de weg. Pidcock staat niet in de top 10, de Brit is nummer 17 van de wereld.

Hoewel ze dit seizoen geen of niet veel mountainbikewedstrijden gereden hebben, mogen ze vanaf de 5e startrij beginnen. Zonder de reglementswijziging stond Pidcock op rij 7, Van der Poel op rij 12 of 13.

Ook Peter Sagan op startrij 5

De Slovaak staat nochtans niet in de top 20 van de wereldranglijst op de weg, zelfs niet in de top 100.

Sven Nys begrijpt de mountainbikers:

"Geknipt parcours voor Pidcock en Van der Poel"

Dankzij de betere startpositie ziet Jens Schuermans de kansen stijgen voor Tom Pidcock en Mathieu van der Poel.

"We krijgen een snel en explosief parcours voorgeschoteld in Schotland. Eentje met korte klimmetjes, spectaculaire jumps en snelle afdalingen", vertelt Jens Schuermans. "Op sommige stukken zullen we 40 tot 50 km/u halen."

"Geknipt voor hen, maar ook voor routiniers zoals Nino Schurter of Samuel Gaze. Die laatste heeft indruk gemaakt gisteren in de shorttrack. Hij won en hij had precies nog wat over."

Zelf wil Schuermans zich niet vastpinnen op een uitslag. "Ik heb goed getraind, maar de shorttrack gisteren viel tegen. Ik kon maar niet opschuiven."

"Ik heb liever langere en zwaardere klimmen. Ik ga goed moeten indelen."

"Hier ligt een snelle ondergrond", gaat Schuermans voort. "Het zou me verbazen als er eentje snel wegspringt."

"Ik verwacht eerder een lang lint. En dat wordt het zaak om niet aan die rekker te hangen."