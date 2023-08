Samuel Gaze sprint Pidcock uit het wiel, Pauline Ferrand-Prévot houdt Pieterse af in shorttrack

Wie wel goed mee was? Onze landgenoten Pierre Froidmont en Jens Schuermans. Beiden schaarden zich meteen in een sterke kopgroep. De andere Belgen, Clement Horny (49e) en Arne Janssens (DNF), moesten meteen achter de feiten aanhollen en zouden nooit de voorposten bereiken.

Geen goed nieuws voor Tom Pidcock , die als 61e op de wereldranglijst achteraan op de grid moest vertrekken. Ook voor Peter Sagan - voor het eerst aanwezig op een mountainbike - was hetzelfde lot beschoren.

Onze landgenoten Pierre Froidmont en Jens Schuermans bekochten de eerdere inspanningen cash bij de versnelling van Gaze en eindigden uiteindelijk als 14e en 24e. "We hadden er meer van verwacht", reageerden ze teleurgesteld.

Maar die - onzichtbare - inspanning had duidelijk krachten gekost. Zo kon Pidcock niet meer reageren toen de Nieuw-Zeelander Samuel Gaze de laatste ronde met een krachtexplosie opende.

"Nice try", dacht de Brit, die op vijf (van de elf) ronden van het einde voor het eerst aan de kop van de wedstrijd verscheen.

De rasechte mountainbikers hadden begrepen dat ze een Tom Pidcock - vooraf vooruitgeschoven als topfavoriet - niet te dicht mochten laten komen en lieten het tempo in de verschroeiende beginfase niet zakken.

Puck Pieterse kruidt koers, maar grijpt naast goud

Bij de vrouwen was het vooral uitkijken of veldrijdster Puck Pieterse veelwinnares Pauline Ferrand-Prévot kon verschalken.

Al van bij de start legde de Nederlandse de meervoudige wereldkampioene en titelverdedigster het vuur aan de schenen. Het tempo schoot de lucht in, al snel was duidelijk dat er een select groepje topfavorieten beter was dan de rest.

Tien ronden lang probeerden de vrouwen elkaar te kraken. Met een verwoestende aanval vlak voor het absolute slot legde de Franse de race in een beslissende plooi.

Pieterse kon het gaatje niet dichten en sloeg haar stuur in stukken op de streep. De Britse Evie Richards vervolledigde het podium.