Van der Poel "acht kans klein" op triple op WK mountainbike en hij showt regenboog mogelijk pas in het veld

De Française Pauline Ferrand-Prévot slaagde er eerder al in om wereldkampioen in het veld, op de weg én in het mountainbike te worden. Mathieu van der Poel kan dat huzarenstukje overdoen, want zaterdag start hij ook op het WK mountainbike.

"Ik acht de kans klein", zegt Van der Poel zelf op de persconferentie na zijn wereldtitel. "Ik heb al sinds Livigno vorig jaar (waar hij op hoogtestage was om zich voor te bereiden op de Tour) niet meer op mijn mountainbike gezeten."

"Wereldkampioen worden is niet mijn hoofddoelstelling, wel een plaats afdwingen voor de Olympische Spelen." Een plek in de top 10, misschien top 15 moet daarvoor volstaan.

Van der Poel wil in Parijs zijn ontgoocheling van Tokio doorspelen. "Al begin ik sinds het parcours van de wegrit bekendgemaakt is toch te twijfelen of ik dat er ook niet moet bijnemen."