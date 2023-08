Pleintjesvoetbalster uit Molenbeek die straks tegen Frankrijk speelt: wie is Ouzraoui Diki?

Nadat het nationale elftal bij de mannen vierde werd op het WK in Qatar afgelopen winter en de beloften goud wonnen op Afrika Cup, staat de nationale vrouwenploeg vandaag verrassend in de 1/8e finales.

Wie is Sakina Ouzraoui Diki?

"Ze hebben me altijd gezegd dat ik een straatvoetballer ben", zei Diki daar vorig jaar zelf over tegen Bruzz.

Diki is speelster van Anderlecht en groeide op in Brussel. Ze werd geboren in Barcelona, maar verhuisde met haar ouders rond haar 6 jaar naar België.

Diki is technisch heel vaardig, ze is snel, heeft inzicht en kan gevaar creëren voor het doel van de tegenstander.

Elke match kan gewonnen worden

Voor Sakina Ouzraoui Diki en haar Marokkaanse ploegmaats wordt de wedstrijd tegen Frankrijk alvast een nieuwe test.

Frankrijk is favoriet, maar dat schrikt de Marokkaanse fans niet af.

"Dat we met ons hart spelen, maakt het verschil", vertelt KVM-speelster Ibtissam Bouharat.

"Net als over de mannen op het WK werd ook gezegd dat de Marokkaanse vrouwen op dit WK geen kans hadden. Dat de vrouwen het nu ook goed doen, is geen toeval meer."

"Het toont dat onze mind set is dat elke match gewonnen kan worden."

"Frankrijk is favoriet in de 1/8e finales, maar we hebben een aantal voordelen. De trainer en de volledige staf komen uit het Franse voetbal en heel wat speelsters spelen in Frankrijk of hebben er gespeeld.

"Tactisch speelt dat zeker in ons voordeel."

Een flits van Sakina Ouzraoui Diki kan misschien volstaan voor de Marokkaanse ploeg.