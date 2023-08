Frankrijk maakt brutaal einde aan Marokkaans WK-sprookje

De Marokkaanse droom is geëindigd met een nachtmerrie.

In de achtste finales namen de Leeuwinnen van de Atlas het op tegen Frankrijk. De Fransen zijn een van de overgebleven topfavorieten voor toernooiwinst en lieten er geen gras over groeien.

Met 2 knappe goals kwam Frankrijk al na 20 minuten op een dubbele voorsprong. Tot overmaat van ramp ging daarna de Marokkaanse verdediging aan het klungelen, de 3-0 was een logisch gevolg. Over en uit bij de rust.

Ook de Molenbeekse Ouzraoui Diki kon Marokko niet wakkerschudden, de revelatie van het toernooi bleef het spel ondergaan.

Le Sommer kopte voor Frankrijk haar tweede van de wedstrijd in doel. De einduitslag stond op het bord, de laatste 20 minuten waren overbodig.

Marokko wordt zo uit het toernooi gekegeld. Het overleefde verrassend de groepsfase op zijn eerste WK en mag trots terugkijken op een geslaagd debuut.

Frankrijk toont nog maar eens dat het in uitstekende doen is en speelt zaterdag de kwartfinale tegen thuisland Australië. Met de uitschakelingen van de VS en Duitsland mogen de Fransen stilaan beginnen dromen van een topresultaat.