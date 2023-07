De favorieten, de sterren en het Belgische randje: alles wat u moet weten over het WK-voetbal bij de vrouwen

Wie speelt er mee?

Dit WK zorgt meteen voor een primeur. Voor het eerst mogen er 32 landen deelnemen, goed voor 8 groepen van 4 landen. De Filipijnen, Ierland, Zambia, Haïti, Vietnam, Portugal, Panama en Marokko zijn er voor het eerst bij.

Groep A Groep B Groep C Groep D Groep E Groep F Groep G Groep H Nieuw-Zeeland Australië Spanje Engeland VS Frankrijk Zweden Duitsland Noorwegen Ierland Costa Rica Haïti Vietnam Jamaica Zuid-Afrika Marokko Filipijnen Nigeria Zambia Denemarken Nederland Brazilië Italië Colombia Zwitserland Canada Japan China Portugal Panama Argentinië Zuid-Korea

Wat zenden we uit?

In de groepsfase zenden we elke dag een wedstrijd live uit. In de rust wordt een samenvatting gegeven van een andere partij, die in dezelfde nacht gespeeld werd. Vanaf de knock-outfase is er van elk duel minstens een samenvatting, en vanaf de tweede kwartfinale zenden we elke wedstrijd volledig live uit.

Datum Wedstrijd Startuur Zender 20/7 Nieuw-Zeeland - Noorwegen 9.00 uur VRT 1 21/7 Spanje - Costa Rica 9.30 uur VRT 1 22/7 Engeland - Haïti 11.30 uur CANVAS 23/7 Nederland - Portugal 9.30 uur VRT 1 24/7 Brazilië - Panama 13.00 uur CANVAS 25/7 Zwitserland - Noorwegen 10.00 uur VRT 1 26/7 Canada - Ierland 14.00 uur CANVAS 27/7 VS - Nederland 9.30 uur* VRT 1 28/7 Engeland - Denemarken 10.30 uur VRT 1 29/7 Frankrijk - Brazilië 12.00 uur CANVAS 30/7 Zwitserland - Nieuw-Zeeland 9.00 uur VRT 1 31/7 Japan - Spanje 9.00 uur VRT 1 1/8 China - Engeland 13.00 uur CANVAS 2/8 Argentinië - Zweden 9.00 uur VRT 1 3/8 Zuid-Korea - Duitsland 12.00 uur CANVAS 5/8 1/8e finale, afhankelijk van affiche ... ... 6/8 1/8e finale, afhankelijk van affiche ... ... 7/8 1/8e finale, afhankelijk van affiche ... ... 8/8 1/8e finale, afhankelijk van affiche ... ... 11/8 Kwartfinale 2 9.30 uur VRT 1 12/8 Kwartfinale 3 9.00 uur VRT 1 12/8 Kwartfinale 4 12.30 uur CANVAS 15/8 Halve Finale 1 10.00 uur VRT 1 16/8 Halve Finale 2 12.00 uur CANVAS 19/8 Kleine Finale 10.00 uur VRT 1 20/8 Finale 12.00 uur CANVAS

* Opgelet: op 27/7 is er om 3.00 uur VS - Nederland, deze zenden we integraal uit om 9.30 uur.

Wie zijn de favorieten?

De Verenigde Staten wonnen het WK in het verleden al 5 keer, en zijn als nummer 1 van de wereldranglijst opnieuw topfavoriet om de beker mee naar huis te nemen. Boegbeeld Megan Rapinoe kondigde aan na dit seizoen te stoppen en zal zonder twijfel een derde wereldtitel aan haar persoonlijk palmares willen toevoegen. De VS gaan de titel echter niet cadeau krijgen. De sterkste concurrentie komt uit Europa, met EK-finalisten Engeland en Duitsland. De Engelsen trokken aan het langste eind in een zinderende finale, en zitten dus vol vertrouwen. Duitsland is dan weer het enige andere land dat al meer dan 1 keer het toernooi won. Spanje is een land dat moet rekenen op de individuele klasse van hun sterren, maar interne problemen bemoeilijkten hun aanloop naar het WK. Ook Frankrijk, Zweden en Nederland hebben mooie selecties samengesteld en zullen voluit hun kans gaan. Buiten Europa is het vooral uitkijken naar Canada, dat in 2021 olympisch goud won. De Canadezen mogen dan wel slechts 7e op de wereldranglijst staan, het bewees al een echte toernooiploeg te zijn. Één kanttekening: ook zij kampten met extrasportieve perikelen, een dispuut over verloning zette de speelsters lijnrecht tegenover de bond.

Kan Megan Rapinoe nog eens vieren op dit WK?

Wie worden de sterren?

Spanje wacht in spanning af hoe absolute wereldster Alexia Putellas zich presenteert in Oceanië. Putellas werd de afgelopen twee jaren verkozen tot Speelster van het Jaar door de FIFA, maar blesseerde zich een dik jaar geleden aan de ligamenten van haar linkerknie. Ze speelde met Barcelona al mee in de gewonnen Champions League-finale en lijkt net op tijd fit om te schitteren op het WK, al is het met dit soort blessures altijd afwachten welk niveau gehaald kan worden. In Australië rust de hoop dan weer op de schouders van Chelsea-ster Samantha Kerr. De aanvalster staat bekend om haar extravagante vieringen, waarbij ze regelmatig een achterwaartse salto maakt. Afwachten of ze in haar thuisland iets speciaals gepland heeft.

Alex Morgan is al jaren het gezicht van de Amerikaanse vrouwenploeg, en zelfs op 34-jarige leeftijd blijft ze dodelijk voor doel. Morgan zelf is alvast vol vertrouwen, zo liet ze voor het toernooi optekenen dat dit "het beste team is dat ze met de VS ooit gehad hebben."

Doelvrouw Mary Earps, verkozen tot Beste Doelvrouw ter Wereld, is een potentiële blikvanger voor Engeland. Frankrijk rekent op leidster Wendie Renard om in de defensie alles dicht te houden, en met haar sterke kopspel zelfs te dreigen in de lucht. Debinha moet zorgen voor wat Braziliaanse samba, gecombineerd met een dodelijke efficiëntie voor doel. Tenslotte is het ook uitkijken of Fridolina Rolfo voor Zweden haar topvorm kan aanhouden, nadat ze voor het winnende doelpunt zorgde in de Champions League-finale.

Wat gebeurde vorige keer?

4 jaar geleden vond het Wereldkampioenschap in Frankrijk plaats. Het WK werd toen met nog 24 landen gespeeld, wat leidde tot een grote portie drama om bij de beste derdes te geraken in de groepsfase (zie artikel hieronder). In de 1/8e finales kwam er opschudding wanneer de Kameroense vrouwen weigerden voort te spelen uit onvrede over de wedstrijdleiding. Kameroen neemt deze keer niet deel aan het WK. De VS was ondertussen op titeljacht. Na 3 overwinningen in de groepsfase waren in de 1/8e finales 2 strafschoppen van Rapinoe nodig om een stug Spanje te verslaan. Een ronde verder deed ze dit kunstje over tegen Frankrijk, dit keer niet vanop de stip. In de halve finale bood Engeland veel weerwerk, maar de VAR en een strafschopmisser van de Engelsen zorgden dat de VS toch naar de finale ging. In de andere halve finale won Nederland van Zweden na verlengingen in een gesloten wedstrijd. Uiteindelijk behaalden Nederland en de VS dus de finale, waarin de Amerikaanse dames onder leiding van Megan Rapinoe soeverein aan het langste eind trokken. Rapinoe werd topschutter en werd ook verkozen tot Speelster van het Toernooi.

Belgisch randje aan het WK