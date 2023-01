Ella De Vries mag naar WK als videoref: "Hoop België er zo goed mogelijk te vertegenwoordigen"

Ella De Vries is geen onbekend gezicht in het internationale voetbal. Eerder was ze aanwezig op EURO 2022 in Engeland en het WK U20 in Costa Rica. Op het WK van 2015 in Canada was ze al aan de slag als assistent-scheidsrechter.

Ella De Vries werd geboren in 1977 en is lid van de club K. Reet S.K. in Antwerpen. Ze bouwde een heel mooi palmares uit op het veld. In 2008 behaalde ze haar FIFA-badge en debuteerde ze als assistent-scheidsrechter in het elitevoetbal. Ze bleef er zes seizoenen. Sinds vorig seizoen is ze een vaste waarde als videoscheidsrechter in het Belgische mannen- en vrouwenvoetbal.



In totaal duidde de FIFA negentien videorefs, 55 assistent-scheidsrechters en 33 scheidsrechters aan. De Vries is onze enige landgenote op de lijst. De bekendste ref in de selectie is ongetwijfeld de Stéphanie Frappart.

De Française was eind vorig jaar als eerste vrouwelijke hoofdscheidsrechter ooit aan de slag op het WK bij de mannen in Qatar. Daar nam ze het groepsduel tussen Costa Rica en Duitsland voor