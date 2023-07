Marokko schrijft 2x geschiedenis op WK voetbal: 1e zege ooit en 1e speelster met hijab

Nouhaila Benzina trok zowel voor als tijdens de match de aandacht. De Marokkaanse verdedigster werd niet alleen de eerste speler met een hijab op een WK, ze speelde ook een opmerkelijke sportieve rol.



Benzina was goed voor enkele cruciale ingrepen, die de Zuid-Koreaanse vrouwen van een doelpunt hielden. Aan de overkant scoorde ze bijna na een stilstaande fase. Haar volley zoefde maar net over de lat.



Zo bleef het enige doelpunt achter de naam staan van Ibtissam Jraidi. Na 6 minuten dook ze al een voorzet met het hoofd in doel.



Een stunt, want Marokko staat 55 plaatsen lager op de wereldranglijst dan Zuid-Korea. Terwijl de Marokkaanse vrouwen nog alle kans maken op de 1/8e finales, is Zuid-Korea nagenoeg uitgeschakeld. Als Duitsland straks niet verliest tegen Colombia is het zover.