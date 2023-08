Marokkaanse vrouwen volgen voorbeeld van mannen op WK met ticket voor 1/8e finales

Marokko kreeg in zijn allereerste WK-match een 6-0-pandoering van Duitsland, maar het leerde snel. Een goal van Jraidi volstond om Zuid-Korea met 1-0 te verslaan.



Zo had het nog al zijn kansen in eigen handen tegen een Colombia met 6 op 6. Duitsland en Marokko hadden evenveel punten, met het doelpuntensaldo in het voordeel van Duitsland.



Maar Marokko won, Duitsland niet. Een sterk Zuid-Korea hield Duitsland op 1-1, ook na 15 minuten extra tijd. In Marokko-Colombia werd trouwens ook meer dan 11 minuten extra gespeeld, op het einde kwamen de gebeden van de Leeuwinnen van de Atlas uit.



Net als de mannen in Qatar afgelopen winter stuntten ze op de Wereldbeker. Marokko stootte door in een groep met België en eindigde 4e.



Sakina Ouzraoui zorgt samen met Rkia Mazrouai van Charleroi voor het Belgisch tintje op dit WK. De aanvalster van Anderlecht (vorig seizoen Club Brugge) speelde de hele partij, de verdedigster bleef op de bank.