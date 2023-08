"Een moment van waanzin": Engeland-ster Lauren James krijgt rood nadat ze vol op rug tegenstander gaat staan

Wat ging er om in het hoofd van Lauren James? De zus van Chelsea-ster Reece James liet met de oerdomme actie haar eigen ploeg in de steek, want Engeland dook de verlengingen in met een speelster minder.

"Een moment van waanzin zoals Beckham", omschrijft BBC-presentator Gary Lineker het op X - voorheen bekend als Twitter.

James mist sowieso een eventuele kwartfinale - en mogelijk ook de rest van het toernooi als later een strengere straf wordt uitgesproken.